Emirdağ Atatürk Ortaokulunda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ‘Geleneksel Satranç Turnuvası’ yoğun katılımla tamamlandı.

Final müsabakalarında büyük heyecan yaşandı. Turnuvanın ilk cümlesinde belirtilen organizasyon, okulun yıllardır sürdürdüğü spor ve zekâ temelli etkinliklerin en ilgi görenlerinden biri oldu. Yarışmada birinciliği Zeyit Ali Eryürük, ikinciliği Berat Kıran ve üçüncülüğü ise Emir Veysel Türkmen kazandı. Yarışmaya girenlerin öğrencilerin ödüllerini: Yarışmada birinci olan öğrencinin ödülünü: Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, ikinci olan öğrencinin ödülünü: Emirdağ Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Pınar, üçüncü olan öğrencinin ödülünü: Okul Müdürü Alpgiray Yılmaz verdi.

Düzenlenen programda; Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, ‘’Satranç, öğrenciler üzerinde geliştirdiği analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Satranç sporu, eğitim sürecine katkı sağlamakta, bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir. Turnuvada gösterilen emeğin öğrencilere sadece sportif değil akademik bir kazanım da kazandırmaktadır. Turnuva sürecinde görev alan öğretmenler, uzun hazırlık döneminde öğrencilerin motivasyon becerilerini geliştirmektedir’’ dedi.

Öğrenci velileri, ‘’Bu tür organizasyonlar, çocukların sosyal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Öğrenciler, turnuva boyunca hem rakiplerini tanıma hem de yeni stratejiler geliştirme fırsatı bulmaktadır’’ dedi.

Turnuvanın final müsabakalarında sportmenlik davranışların öne çıkması, öğretmenler ve idareciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Etkinlik, okul yönetiminin gelecek yıllarda turnuvayı daha kapsamlı hâle getirme hedefiyle sona erdi.