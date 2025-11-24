Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Yenipazar İlçe Emniyet Amiri Tamer Kurtul ile birlikte pazar tezgâhlarını gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Pazara alışveriş için gelen vatandaşların hal ve hatırlarını soran Kaymakam Uçar, vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Uçar, "Herhangi bir ihtiyaç ya da sıkıntı halinde kaymakamlık olarak kapımız her zaman açıktır" dedi.