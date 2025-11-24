Depremde eşini ve çocuğunu kaybeden, bir bacağı kesilen Öğretmen Kadir Özer, depremin yaralarını öğrencileriyle sardı.

Adıyaman’da 32 yıldır öğretmenlik yapan Demokrasi İlkokulu öğretmeni Kadir Özer’e öğrencileri ve veliler tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizi yapıldı.

6 Şubat depreminde Adıyaman merkez Yenimahalle’de yıkılan evin enkazından 18 saat sonra çıkartılan Kadir Özer, eşini ve çocuğunu kaybetti. Sol bacağı kesilen ve daha sonra protez takılan Özer, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrencileriyle tekrar buluştu. Depremin ardından yeniden kendini öğrencilerine adayan Kadir Özer, öğrencileriyle hayata tutundu.

Kendi öğrencilerini geçen yıl mezun eden Kadir Özer, bu yıl birinci sınıflara öğretmenlik yapıyor. Yeni öğrencilerinin arasında, kendisi gibi depremde enkazdan 52 saat sonra çıkan Asya Atal da bulunuyor. Annesini depremde kaybeden, sağ kolu ve bacağı ampute edilen Asya Atal ile öğretmeni birbirini tamamlıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenciler ve veliler pasta alarak, Kadir Özer’in öğretmenler gününü kutladı.

Yaşadığı durumu anlatan Öğretmen Kadir Özer, "Gerçekten yani öğrenciler bana ilaç oluyorlar. Ben acılarımı gelip okulda unutuyorum. Öğrencilerim olmasıydı bu durumu atlatamazdım yani bu sıkıntılarla baş edemezdim. Buraya geliyorum burada inan ki bütün dertlerimi unutuyorum çocuklarla. İyi ki varlar yani öğretmenliği çok severek yapıyorum. Çok seviyorum çocukları. Asya da benim gibi yaralı bir çocuk. Birbirimize ilaç oluyoruz. Bir kolu bir bacağını kaybetmiş depremde, annesini kaybetmiş. Bütün sınıfta, öğrenci arkadaşları da kendisine yardımcı oluyor" diye konuştu.