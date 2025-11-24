Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenler ayak tenisi finali gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, final müsabakalarını izledi. Dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi. Etkinlik, öğretmenlerin sportif yeteneklerini sergilemelerinin yanı sıra, dayanışma ve birlik ruhunu pekiştiren bir organizasyon olarak gerçekleşti.

Kaymakam Adem Öztürk, "Öğretmenlerimizin başarılarını kutlamak ve sosyal etkinliklerde bir araya gelmelerini desteklemek amacıyla bu tür organizasyonları önemsiyoruz" dedi.

Dereceye giren okullara kupalar, Kaymakam Öztürk tarafından verildi.