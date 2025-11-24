Bilecik'in Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan orman yangınları sonrası Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı.

Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi Osmaneli-Selimiye köyünde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasına üyeleriyle birlikte katılım sağlayıp yüzlerce fidan dikmesinin ardından, 24 Kasım'da üyelere hediyeler almak için ayrılan bütçe ile bu yıl hediye almayıp fidan bağışı yaptılar. Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi Başkan Yardımcısı Yunus Güney konu hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu yıl gerek Türkiye çapında, gerekse ilimizde çıkan orman yangınları ile ciğerlerimiz yandı çok üzüldük milletimizle birlikte eğitim camiası olarak. Bu süreçte üyelerimizden gelen çok anlamlı talepler ve şube yönetimimizin almış olduğu karar doğrultusunda çalışma yapıldı. 24 Kasım'da üyelerimize hediyeler almak için ayrılan bütçe ile bu yıl hediye almayıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bin tanenin üzerinde fidan bağışı yaptık. Ayrıca 11 Kasım'da Valiliğimiz uhdesinde Osmaneli-Selimiye köyünde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasına üyelerimizle birlikte katılım sağlayıp yüzlerce fidan diktik. Bunun yanında sendikamız tarafından temin edilen fidanlar için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan resmi izin doğrultusunda kurumlarımızda uygun yerlere üyelerimiz tarafından fidanlar dikilerek hem farkındalık oluşturulup hem de Yeşil Vatanı korumak için çalışma yapıldı. Bütün bu destek ve çalışmaları için, ayrıca öğrencilere ve topluma örnek oldukları için çok kıymetli üyelerimize teşekkür ediyoruz. Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anarak tüm eğitim çalışanlarının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz' dedi.