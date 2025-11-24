Adıyaman'ın Besni ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yaşandı. Ağaç ve çalıların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında bazı ağaçlar ile bölgedeki bir bahçenin sulama suyu hortumlarının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.