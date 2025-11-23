Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Otobanda tır ile çarpışan nakliyat kamyonu devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İçeriği Görüntüle
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gölbaşı karayolunda yaşandı. Selahattin Ç.’nin kullandığı 46 ACM 035 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Selahattin Ç., Erol R. ve Durdu Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA