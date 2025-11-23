Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gölbaşı karayolunda yaşandı. Selahattin Ç.’nin kullandığı 46 ACM 035 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Selahattin Ç., Erol R. ve Durdu Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.