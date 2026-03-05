Mersin'de yurt dışına kaçırılmak istendiği belirlenen 5 bin 516 tarihi eser, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile KOM Başkanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin yurt içinden temin ettikleri çok sayıda tarihi eseri usulsüz yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlandıkları tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yurt dışına çıkarılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 5 bin 516 tarihi eser ile 2 dedektör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.