Mersin'de son 10 gün içerisinde polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 193 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilirken, 561 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde kamu düzeninin sağlanması, asayişin temini ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin korunması amacıyla son 10 gün içerisinde kapsamlı operasyon ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında yağma ile hırsızlık suçlarından uzun süreli ceza alan şahısların da bulunduğu 193 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 561 şahıs da yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.