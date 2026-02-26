Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi Yeniköy mevkiinde, Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, önüne yolcu minibüsü çıktığı iddia edilen tır, şoförün manevrasıyla aynı istikametteki başka bir tırla çarpıştı. Kazada yaralanan E.G. ve V.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Seyir halindeki tırın önüne çıktığı iddia edilen minibüs şoförü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaza ilgili soruşturma sürüyor.