Mersin'de iki grup arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından esnaf, bölgede artan genç gruplaşmalarından şikayetçi olduklarını belirterek denetimlerin artırılmasını istedi.

Merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi 1406 Sokak'ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak yaralandı. İddiaya göre, sözlü tartışma ile başlayan olay, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında gençlerden biri bıçaklanırken, yaralı genç koşarak bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavga, bıçaklanan gencin koşarak markete sığınması ve olay yerine gelen polis ile ambulans ekipleri yer aldı. Ekipler olay yerindeyken aynı sokakta ikinci bir kavga daha çıktığı, polislerin hızlı müdahalesiyle tarafların ayrıldığı görüldü.

'Tamamen bıçaklanmış karnından'

Olayın yaşandığı sokakta özellikle hafta sonları 16-18 yaş aralığındaki kişilerin gruplaştığını ve sık sık kavga çıktığını iddia eden esnaf ise durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Olay anına tanıklık eden esnaftan Ümit Pulun, dün akşam sahil tarafından gelen iki grup arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirterek, 'Olayda bıçaklanan çocuk, koşturarak bakkalın içine doğru geldi. Biz de hani 'içeriden bıçak gibi bir şey alacak, millete saldıracak' zannettik. Meğerse öyle değilmiş, tamamen bıçaklanmış karın tarafından. Biz onu görünce zaten şok olduk, hemen ambulansı aradım. O sırada hala diğer çocuklar kavga ediyorlardı' ifadelerini kullandı.

'Herkese tabiri caizse 'salça' oluyorlar'

Bölgede benzer olayların sık yaşandığını öne süren Pulun, 'Genellikle burada böylesi olaylar çok fazla oluyor. Geçen hafta da olmuştu. Dün akşamki olay da zaten bu gruplaşmanın bir tezahürü. Çocuklar ellerini sallayarak böyle herkese tabiri caizse 'salça' oluyorlar. Hani bu gruplaşmanın bir önüne geçilmesi gerekiyor bence. Biraz daha denetimlerin artırılması gerekiyor' dedi.

'Kemerlerin olduğu yerlere bıçak sıkıştırıyorlar'

Gençlerin üzerlerinde bıçak taşıdıklarını iddia eden Pulun, 'Ben giyimciyim, tişört satıyorum mesela, çocuk tişörtünü soyduğu zaman görüyorum, kemerlerin olduğu yerlere bıçak sıkıştırıyorlar' şeklinde konuştu.

Olayların son dönemde arttığını söyleyen Pulun, 'Bu tür olaylar çok fazla olmaya başladı. Geçen hafta da olmuştu, polis ekipleri gelip benden kamera görüntülerini istemişlerdi. Ortalama 16-17 yaş grupları. Mafya dizileri görüp heves ediyorlar' dedi.