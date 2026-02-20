Mersin'de umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 işletmeye tütün ihlali nedeniyle ceza uygulanırken, toplamda 2 milyon 682 bin TL idari para cezası kesildi, 286 kişinin GBT'si sorgulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri, kamu düzeninin korunması ve suçla etkin mücadele kapsamında il genelinde umuma açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Ticaret İl Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ekipleri de katıldı.

Gece kulübü, bar, içkili restoran ve kafelerde yapılan kontrollerde 4 iş yerinde resmi belgelerin eksik olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Canlı müzik yapılan iş yerlerinde ses düzeyinin yasal sınırlar içerisinde olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde 10 kişinin kayıtsız çalıştığı belirlenirken, 3 iş yerinde kapalı alanda tütün mamulü tüketimine izin verildiği tespit edilerek 473 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. İşletmelere paydaş kurumlar tarafından toplam 2 milyon 682 bin TL idari para cezası kesildi.

Asayiş ekiplerince yapılan uygulamalarda ayrıca 286 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Mersin Emniyeti, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.