Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 16 parça halinde 27 litre metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin korunması ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli bir araç takibe alındı.

Akdeniz ilçesi otoban bağlantı yolunda durdurulan ve G.K. isimli şahsın idaresindeki araçta yapılan aramada, 16 parça halinde toplam 27 litre metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çalışmaların genişletilmesi üzerine olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 araç ve sürücüsü üzerinde de inceleme yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan G.K., H.H.P. ve J.S.H. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.