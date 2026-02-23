Tarsus'ta sel ve fırtınadan etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Ali Boltaç ve beraberindeki heyet, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak üreticilerin taleplerini dinledi, afetin yaralarının dayanışma içinde sarılacağını vurguladı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sel ve fırtınadan etkilenen mahallelerde hasarları yerinde incelemek üzere kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi. Gün boyu süren incelemelerde hem zarar gören alanlar değerlendirildi hem de vatandaşların ve üreticilerin talepleri doğrudan dinlendi.

Başkan Boltaç öncülüğünde gerçekleştirilen incelemeler Akarsu Mahallesi'nden başlatıldı, ardından Kelahmet, Egemen ve Çöplü mahallelerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Özellikle sera ve sebze üretiminin yoğun olduğu bölgelerde meydana gelen zararlar yerinde incelendi, üreticilerin talepleri dinlendi.

Afetin hemen ardından Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından sahada çalışma başlatıldığı, ihtiyaç sahiplerine battaniye ulaştırıldığı ve zarar gören üreticilere sera malzemeleri desteği sağlandığı bildirildi. Yağışın ilk anından itibaren riskli bölgelerde görev yapan ekiplerin, artan su debisine rağmen koordineli şekilde müdahalede bulunduğu belirtildi.

Kelahmet Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Başkan Boltaç, bölgenin neredeyse her yıl farklı afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek bunun üzüntü verici olduğunu ifade etti. Dere yataklarının sorumluluğunun belediyelerde olmadığını vurgulayan Başkan Boltaç, tüm kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti. Belediye bürokratlarına ve sahada görev yapan personele teşekkür eden Başkan Boltaç, hasar tespit çalışmalarının suların tamamen çekilmesinin ardından netleşeceğini kaydetti.

Çöplü Mahallesi'nde dere yatağında da açıklamalarda bulunan Başkan Boltaç, afetler üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Afetin siyaseti olmaz, bizim işimiz yarayı sarmaktır' dedi. Tarsus'un her mahallesinde vatandaşın yanında olduklarını belirten Boltaç, dayanışma vurgusu yaptı.

Başkan Boltaç ayrıca Kelahmet Mahallesi'ne taziye evi kazandırılacağı müjdesini paylaşarak mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını açıkladı. Tarsus Belediyesi, afetin yol açtığı zararların giderilmesi, üretimin yeniden güçlendirilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarını kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.