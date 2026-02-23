Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, çökme riski taşıyan ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Evci Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Sahipleri tarafından terk edilmesi nedeniyle zamanla harabeye dönüşen ve her an çökme riski taşıdığı belirtilen yapının yıkımı için ekipler harekete geçti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün resmi yazısı üzerine Akdeniz Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yasal süreç başlatıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alındı.

Karar sonrası Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evci Mahallesi Menekşe Caddesinde bulunan 2 katlı metruk binanın yıkımı için çalışma başlattı. Emniyet güçleri ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevre güvenliği sağlandıktan sonra kepçe yardımıyla kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Yıkım sonucu ortaya çıkan moloz ve atıklar çevre ve can güvenliğini riske atmayacak şekilde kaldırılarak alan tesviye edildi.

Mahalle sakinleri memnun

Yıkıma tanıklık eden mahalle sakinleri, tehlike arz eden yapının ortadan kaldırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

'Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, metruk binaların can ve mal güvenliği açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti. Şener, daha temiz ve güvenli bir ilçe hedefiyle çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, 'Sahada görevli ekiplerimizin tespiti, emniyet güçlerimizin, muhtarlarımızın veya bina sahiplerinin başvurusu üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılıyor. Mevzuatın tamamlanmasının ardından çökme riski taşıyan yapılar kontrollü şekilde yıkılıyor' dedi.

Şener, çökme riski bulunan metruk yapılarla ilgili her türlü talep ve başvurunun titizlikle değerlendirileceğini kaydetti.

Aynı mahallede yıkımlar sürecek

Öte yandan yetkililer, aynı mahallede 2 hafta önce bir metruk yapının daha kontrollü şekilde yıkıldığını, bir başka bina için yasal sürecin tamamlandığını ve söz konusu yapının da kısa süre içinde yıkılacağını bildirdi.