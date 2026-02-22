Son günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Seyhan Nehrinde su seviyesi yükseldi. Çukurova'yı besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan nehirdeki su taşkını dolayısıyla Tarsus ve Tuzla karayolu trafiğe kapatıldı.

Taşkın nedeniyle Tarsus'a bağlı ova mahallelerinden Çöplü, Yaramış, Kefeli ve Baharlı mahallelerinde geniş tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede özellikle ekili alanların zarar gördüğü bildirildi.

Bilal Biçer adlı çiftçi taşkınla birlikte çok sayıda üreticinin mağdur olduğunu belirterek, 'Seyhan Barajının kapaklarını açılması ve Seyhan ırmağına su vermesi bizim bütün arazilerimize zarar verdi. Bütün arazilerimiz sular altında kaldı. Ovamızda geniş bir ekili alan su altında kaldı. Yetkililerden destek bekliyoruz' dedi.

Tarsus- Tuzla karayolu ise toprak yığını ile trafiğe kapatıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, çiftçiler ürün kaybının boyutunun belirlenmesini ve gerekli yardımın sağlanmasını talep ediyor.