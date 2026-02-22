Mersin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından, dere sulanın denize taşıdığı tonlarca ağaç parçası, evsel atık ve balçık temizlenmeye başlandı.

Mersin'de geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, taşkın nedeniyle derelerden sürüklenen tonlarca ağaç parçası, evsel atık ve balçık, Mersin Millet Bahçesi sahil bandında birikti. Ortaya çıkan manzara, hem çevre hem de deniz ekosistemi açısından risk oluşturdu.

Afetin ardından harekete geçen Akdeniz Belediyesi ekipleri, sahil hattında kapsamlı temizlik ve iyileştirme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında iş makineleri ve kamyonlarla biriken atıklar sahilden kaldırılmaya başlandı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 gün sürmesi planlanan çalışmalar sonunda 120 kamyonu aşkın atığın toplanması bekleniyor. Büyük hacimli atıklar iş makineleriyle kaldırılırken, kıyı hattında detaylı temizlik için de personel görevlendirildi. Toplanan atıkların bertaraf merkezlerine sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, sahilde biriken organik ve inorganik atıkların denize karışmasının önüne geçilmesinin deniz canlılarının korunması ve kıyı şeridinin sağlıklı hale getirilmesi açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Sahil temizliğinin tamamlanmasının ardından bölgede kıyı düzenleme ve zemin iyileştirme çalışmalarının da yapılacağı kaydedildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sel felaketinin ardından önceliklerinin halk sağlığı ve çevre güvenliği olduğunu belirtti. Şener, 'Şiddetli yağışlarla birlikte derelerden taşınan atıklar sahil kesiminde ciddi bir kirliliğe yol açtı. Ekiplerimiz ilk andan itibaren koordineli şekilde müdahale ederek hem çevre temizliği hem de deniz temizliği açısından hızlı bir çalışma başlattı' dedi.