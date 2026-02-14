Mersin'in Tarsus ilçesinde yıkılan duvar, park halindeki araca zarar verdi.

Olay, Kızılmurat Mahallesi 2723 Sokakta, St. Paul Meydanı yanında bulunan kullanılmayan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çöken duvar, sokak üzerinde park halinde bulunan 31 ET 061 plakalı aracın üzerine düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, çöken duvarın bulunduğu alanda inceleme başlatıldı. Mahalle sakinleri, metruk yapıların tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.