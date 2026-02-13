Tarsus'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlara karşı Tarsus Belediyesi ekipleri gece boyunca kesintisiz görev yaptı. Özellikle Yaramış, Ferahim Şalvuz ve Ergenekon mahallelerinde yoğunlaşan çalışmalarda, su birikintilerine hızlı ve etkin müdahale edildi.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren sahaya çıkan ekipler, riskli noktalarda kontrollerini artırdı. Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde kent genelinde nöbet tutarak, geçmiş yağışlarda mağduriyet yaşanan bölgelerde önlem aldı.

Su biriken sokaklarda mazgallar açılarak suların altyapıya akışı sağlandı. İş makineleriyle yapılan malzeme serimiyle suyun akış yönü düzenlenirken, motopomplar yardımıyla biriken sular tahliye edildi. Böylece günlük yaşamın aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Öte yandan Yalamık Mahallesi'nde yağış nedeniyle yola düşen kaya parçası ekipler tarafından kısa sürede kaldırıldı. Yolun yeniden güvenli hale getirilmesiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yağış sürecini anlık olarak takip eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın, ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde kalarak çalışmaları koordine ettiği, vatandaşların güvenliği için tüm birimlerin görev başında olduğu bildirildi.