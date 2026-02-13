Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükseköğretimde köklü bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirterek, 129'u devlet, 79'u vakıf olmak üzere toplam 208 üniversitede 7 milyona yakın öğrenciye eğitim imkanı sunulduğunu söyledi. Yılmaz, 'Eğitime yapılan bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı'na, kalkınmaya yaptığımız en kıymetli yatırımlardır' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Yılmaz, hayata geçirilen projelerin üniversitenin akademik kapasitesini ve araştırma altyapısını daha ileri seviyeye taşıyacağını söyledi.

Akdeniz'in 'ilim ve irfan yuvası' olarak nitelendirdiği Mersin Üniversitesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yılmaz, açılışı yapılan ve temeli atılan projelerin bilimsel üretimden sağlık hizmetlerine, enerji verimliliğinden nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine kadar geniş bir alanda katkı sağlayacağını ifade etti.

'Yükseköğretimde köklü dönüşüm gerçekleştirdik'

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükseköğretimde köklü bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, bugün 129'u devlet, 79'u vakıf olmak üzere toplam 208 üniversitede 7 milyona yaklaşan öğrenciye eğitim imkanı sunulduğunu söyledi. Diğer taraftan, öğrencilerin eğitim hayatlarını her türlü kaygıdan uzak, rahat bir ortamda sürdürebilmeleri için burs ve kredi sistemini genişlettiklerini kaydeden Yılmaz, 'Tüm bu adımları 'fırsat eşitliği' sağlama zihniyeti ile ve 'insan odaklı', kapsayıcı bir kalkınma anlayışı ile attık. Barınma, beslenme ve sosyal destek imkanlarını genişleterek öğrencilerimizin eğitim hayatını güvence altına aldık; gençlerimizin akademik başarısını sağlam bir sosyal destek sistemiyle birlikte güçlendirdik. Bugün 1 milyonu aşkın yurt kapasitemiz var. Dünyada böyle bir ülkeyi çok az bulursunuz. Sadece Mersin'de 18 bin yurt kapasitemiz var, yakında 20 bine çıkacak. Üniversitelerimiz, ücretsiz bir şekilde tüm topluma sunuluyor. Bu geniş yükseköğretim sistemini nitelik ekseninde daha ileri taşımak amacıyla üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını esas aldık. Eğitim ve araştırmanın yanı sıra üniversitelerimizin kalkınma fonksiyonunu güçlendirdik. Yükseköğretimde kurduğumuz bu yapıyı istihdam politikalarıyla birlikte yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.

'Eğitime yapılan bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı'na, kalkınmaya yaptığımız en kıymetli yatırımlardır'

Bu çabaların gerisinde bir zihniyet olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'O zihniyet de insan odaklı kalkınma zihniyeti. İnsan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışı. Herkesi işin içine katan, insanı merkeze alan, nitelikli insanla hedeflere ulaşılabileceğine inanan bir anlayış. Bir ülkenin kalkınmışlığını ne gösterir diye soracak olursanız? Kendisi için ortak hedefler koyabilen, bu hedefler etrafında da birleşebilen, ortak hareket edebilen toplumlar, iyi organize olmayı becerebilen toplumlar, kalkınmış, gelişmiş toplumlardır derim. Bunu yapamayan toplumlar ise yetirince gelişmemiş toplumlardır. Dolayısıyla eğitime yapılan bu yatırımlar Türkiye Yüzyılı'na, kalkınmaya yaptığımız en kıymetli yatırımlardır' şeklinde konuştu.

'Bana göre cumhuriyetin özü, fırsat eşitliğidir'

Yapılan bu yatırımların eğitimde fırsat eşitliği konusunda da çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

'Ülkemizin hangi ilinde, ilçesinde, beldesinde doğmuş olursa olsun, hangi sosyolojik arka plandan geliyor olursa olsun, ailesinin konumu ne olursun, hükümet olarak bizim görevimiz bu çocuğumuza fırsat eşitliği sunmaktır. Cumhuriyet tartışmaları yapılıyor bazen, ideolojik tartışmalar yapılıyor, bana göre cumhuriyetin özü, fırsat eşitliğidir. Ben buna yürekten inanıyorum. Doğan her çocuğunuzun, her türlü makama, mevkiye, konuma ulaşabileceği bir ortam, bir fırsat eşitliği düzeni oluşturmak, cumhuriyetin özüdür. Dolayısıyla cumhuriyetimizin kıymetini, bu ortak değerimizin kıymetini hepimizin çok iyi bilmesi gerekir diye ifade ediyorum.'

'Üniversite, açık bir sistem olmalı'

Yılmaz, üniversitenin açık bir sistem olması gerektiğini de belirterek, 'Üniversite, şehirle arasına fiziki duvarlar örer ya da örmez, ona bir şey demiyorum ama zihinsel duvarlar örmemelidir. Üniversite, açık bir sistem olmalıdır. Valilik ile yerel yönetimlerle, iş dünyası ile çiftçi ile üreticiyle mutlaka güçlü bağlar kurmalıdır. Zihni de açık olmalı, kapıları da açık olmalı' diye konuştu.

'Eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki geçişi kolaylaştırıyoruz'

Yükseköğretimde niceliğin yanı sıra niteliği de artırmaya odaklandıklarını belirten Yılmaz, üniversitelerin ihtisaslaşmasına önem verdiklerini ve eğitim ile araştırmanın yanında kalkınma fonksiyonunu güçlendirdiklerini dile getirdi. Eğitimle iş gücü piyasası arasındaki geçişi kolaylaştırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Platformu'nun hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, 2002 yılında özel sektörde 4 bin 100 olan genç işe yerleştirme sayısının 2025'te 500 bin 656'ya yükseldiğini söyledi.

'Gençliğin Üretim Çağı-GÜÇ Programı' ile hizmetleri tek çatı altında topladıklarını belirten Yılmaz, önümüzdeki üç yılda 3 milyondan fazla gencin bu imkanlardan yararlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Yılmaz, 'Eğitimde kazanılan bilgi ve becerileri istihdamla buluşturan bu yaklaşım, gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesini sağlamaktadır' diye konuştu.

'Mersin Üniversitesi bölgesel kalkınmanın önemli taşıyıcılarından'

Mersin Üniversitesi'nin denizcilikten sağlığa, enerjiden sosyal bilimlere uzanan geniş akademik kapasitesiyle bölgenin en güçlü yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, üniversitenin uluslararası sıralamalarda yer alarak akademik niteliğini küresel ölçekte teyit ettiğini söyledi.

Times Higher Education 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 1501+ bandında yer alan üniversitenin, 2025 Etki Sıralamalarında da 'Kaliteli Eğitim', 'Eşitsizliklerin Azaltılması', 'Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği' ve 'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' başlıklarında üst sıralarda bulunduğunu ifade etti.

Yeni fakülteler ve sağlık yatırımları

Üniversite bünyesindeki ileri teknoloji araştırma merkezleri ve güçlü laboratuvar altyapısının, Mersin'in sanayi, lojistik, enerji ve tarım potansiyeline doğrudan katkı sunduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

'Bilgi üretimi ile kalkınma ve rekabet edebilirliğin güçlendirilmesi arasındaki bu bağ, üniversitemizi bölgesel kalkınmanın önemli taşıyıcılarından biri haline getirmektedir. Akdeniz'e odaklanan araştırma merkezleri ve uygulama birimleri de bu yaklaşımı pekiştirmekte, üniversitenin şehirle kurduğu güçlü ilişkiyi güçlendirmektedir. Şimdi bu güçlü zemini yeni fakültelerle, yeni sağlık ve enerji yatırımlarıyla bir adım öteye taşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız denizcilik fakültesi, sektör-üniversite iş birliğinin nitelikli bir örneği olarak Türkiye'nin denizcilik eğitimine yeni bir standart kazandıracaktır. Modern laboratuvarları, simülasyon merkezleri ve ileri teknoloji altyapısıyla gençlerimizi 'mavi vatan' vizyonuna uygun şekilde yetiştirecek güçlü bir eğitim zemini oluşturuyoruz. Diş hekimliği hastanesi ise hem bölge halkına ileri düzey sağlık hizmeti sunacak hem de öğrencilerimizin uygulamalı eğitim imkanlarını genişletecektir. Diğer taraftan, devreye aldığımız güneş enerjisi santralleri ile üniversitemizi enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından örnek bir kampüs yapısına kavuşturuyoruz. Temelini attığımız İlahiyat Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi projeleri ise akademik çeşitliliği ve araştırma kapasitesini büyüten stratejik yatırımlardır. Özellikle eczacılık alanında oluşturulacak Ar-Ge altyapısı, yerli ilaç ve sağlık teknolojileri hedefimize katkı sağlayacaktır.'

Yılmaz, tüm bu yatırımların Mersin Üniversitesi'nin kurumsal gücünü artıracağını, şehrin ekonomik ve sosyal yapısıyla bağını güçlendireceğini ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna nitelikli insan kaynağı yetiştireceğini belirterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali Toros: 'Yatırımlar Mersin'in büyüme ivmesini artıracak'

Mersin Valisi Atilla Toros da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke genelinde sürdürülen yatırım ve hizmet hamlesinin Mersin'e de önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Mersin'in limanı, serbest bölgesi, lojistik altyapısı, sanayi üretimi, tarım potansiyeli ve turizm değerleriyle stratejik bir merkez olduğunu belirten Toros, üniversitede hayata geçirilen yatırımların kentin sosyoekonomik gelişimine önemli katkı sunacağını söyledi.

Eğitim alanında yapılan her yatırımın gençlerin geleceğine yapılan stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Toros, açılışı yapılan ve temeli atılan projelerin Mersin'in büyüme ivmesini hızlandıracağını ve yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

Toros, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek projelerin Mersin'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Törende, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da bir konuşma yaparak, açılışı yapılan ve temeli atılan birimler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, eczacılık fakültesi ve ilahiyat fakültesinin temeli atılırken, denizcilik fakültesi, diş hastanesi ve güneş enerjisi santrallerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.