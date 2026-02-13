Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren 14 okuma salonu ile gençlere güvenli, konforlu ve donanımlı çalışma ortamı sunuyor. Binlerce kitaba erişim imkanı sağlayan salonlar, özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin ikinci adresi haline geldi.

Eğitime ve bilime verdiği önemi sosyal belediyecilik anlayışıyla bütünleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve bilgiye kolayca ulaşabilecekleri okuma salonlarıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Kent genelinde hizmet veren 14 okuma salonu, özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor.

Gençlerin çalışma ve sosyalleşme alanı

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren okuma salonlarında öğrencilere ücretsiz internet, bilgisayar kullanımı ve çay-kahve ikramı sunuluyor. Yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak ortamıyla hizmet veren salonlar, modern teknik ekipmanlarıyla gençlerin tercih ettiği çalışma alanları arasında yer alıyor.

Liselere geçiş, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, tıpta uzmanlık, hukuk ve KPSS gibi çok sayıda sınava hazırlanan öğrenciler, güvenli ve sessiz ortam sunan salonlarda çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Kütüphane, Ada, Tarsus Ötüken, Tarsus Kleopatra, Tarsus Bilgi, Hal Mahallesi, Halkkent, Güvenevler, Anamur, Gülnar, Neptün İpek Yılmaz, Bozyazı, Silifke ve Adres Okuma Salonlarına kayıtlı üye sayısı 80 bin 750'ye ulaştı.

Fırsat eşitliğine katkı sağlıyor

Bazı okuma salonlarında kütüphane hizmeti de sunulurken, sadece kitap okumak isteyen vatandaşlar da sessiz ve konforlu ortamlardan yararlanabiliyor. Sabah erken saatlerden geceye kadar hizmet veren salonlar, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, yeni okuma salonları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

'Son 5 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçimiz oldu'

Hal Okuma Salonu Sorumlusu Hüseyin Arslanköylü, dezavantajlı bir mahallede üç yıldır binlerce öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, 'Şu anda Mersin genelinde 14 okuma salonumuz var. Aydıncık, Mut ve Huzurkent'te de yeni okuma salonları açmak için çalışmalarımız sürüyor' dedi.

80 binin üzerinde kayıtlı üye bulunduğunu ifade eden Arslanköylü, 'Son 5 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçimiz oldu. Öğrenciler burada kitap okuyabiliyor, ders çalışabiliyor. Liselere ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerden doktora ve yüksek lisans öğrencilerine kadar her yaş grubuna hizmet veriyoruz' diye konuştu.

'Burada daha verimli çalışabiliyorum'

Adres Okuma Salonunda Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına hazırlanan Elvin Sıla Bozdoğan, salonların kendisi için verimli bir çalışma ortamı sunduğunu belirterek, 'Evde bir saat ders çalışabiliyorsam, burada 10 saat çalışabiliyorum. Aynı zamanda yeni arkadaşlıklar da kurduk' dedi.

Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Bülbül ise Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonunda ders çalıştığını belirterek, sunulan imkanların üniversite öğrencileri için önemli olduğunu söyledi.