Mersin'in Mut ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Palantepe Mahallesi Mut-Silifke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Taş (18) idaresindeki motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.