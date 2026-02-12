Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke'de hizmete sunduğu çocuk kampüsü, ücretsiz atölyeleriyle çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir ortam sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Yaşam Merkezi'nin Silifke Yerleşkesi içerisinde hizmete sunduğu çocuk kampüsü, çocukların gelişimine katkı sağlayan ücretsiz atölyeleriyle yoğun ilgi görüyor. Kampüste yer alan akıl ve zeka oyunları, tasarım ve teknoloji, doğa, mutfak, dans, drama ve müzik gibi farklı alanlardaki atölyeler sayesinde çocuklar hem eğleniyor, hem de öğrenme sürecini keyifli hale getiriyor.

Çocuk kampüsünde görev yapan Akıl ve Zeka Oyunları Öğretmeni Ayşe Yılmaz Aydaş, atölye çalışmalarıyla çocukların düşünme becerilerinin geliştiğini vurguladı. Aydaş 'Atölyemizde 8-14 yaş arası çocuklara analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda zihinsel ve sosyal ve psikomotor becerilerini destekleyecek etkinlikler sunuyoruz' dedi.

Tasarım ve teknoloji atölyesi öğretmeni Aslı Nur Menteş ise çocukların hayal güçlerini teknik becerilerle birleştirdiklerini belirterek, 'Atölyemiz 8-14 yaş arası çocuklara, hayal güçlerini teknik becerilerle birleştirme fırsatı sunmaktadır. Çocuklar burada kendi tasarımlarını yaparak, problem çözme ve planlama yeteneklerini geliştirmektedir. Aynı zamanda görsel düşünce ve ince motor becerileri kazanmalarını sağlıyoruz. Atölye çalışmalarımız, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak planlanmakta, çocuklara güvenli, eğlenceli ve öğretici bir ortam sunulmaktadır. Çocuk Kampüsü'nde yer alan bütün atölyeler ücretsizdir' ifadelerini kullandı.

Doğa atölyesi öğretmeni Hasibe Deveci'de, atölye çalışmalarının çocukların çevre bilinci kazanmasına katkı sunduğunu ifade ederek, 'Atölyemizde 5-14 yaş arası çocuklarımıza çevreyi tanımalarını, çevre farkındalığı kazanmalarını ve doğal olaylara daha bilimsel yöntemle bakmalarını sağlayan etkinlikler tasarlıyoruz. Çocuklarımızın duygusal, zihinsel ve psikomotor becerilerini dikkate alarak bu ortamları oluşturuyoruz. Çocuklar burayı çok seviyorlar' diye konuştu. Her hafta program doğrultusunda etkinliklerin çeşitlendiğini söyleyen Deveci, 'Bugün toprak türlerini tanıyoruz. 'Hangi toprakta ne yetişir, hangi bitki hangi toprakta daha verimlidir ve daha mutludur', bunları konuşuyoruz. Toprakta yaşayan canlıları öğreniyoruz'diye konuştu.