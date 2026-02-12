Mersin'in Tarsus Belediyesinin geleneksel dilek ağacı etkinliğinde bu yıl 50 çocuğun hayali gerçeğe dönüştü.Hediyelerini Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın elinden alan çocuklar, meclis salonunda unutulmaz anlar yaşadı.

Tarsus Belediyesinin geleneksel dilek ağacı etkinliği, bu yıl da çocukların hayallerine dokunan anlamlı anlara sahne oldu. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından, meclis salonunda düzenlenen programda dilekleri karşılanan çocuklara hediyeleri Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından takdim edildi. Salonda yaşanan sevinç ve heyecan dolu anlar, günün unutulmaz karelerini oluşturdu.

Programda konuşan Başkan Boltaç, çocuklara pozitif ayrımcılık yapmayı önemsediklerini belirterek sosyal belediyeciliğin en güçlü yanının geleceğe umut olan projeler üretmek olduğunu vurguladı.

Tarsus Belediyesinin toplumun her kesimine dokunan insan odaklı bir anlayışla hizmet verdiğini belirten Başkan Boltaç, 'Ağaç dallarıyla gürler. Ben bir belediye başkanıyım ama ekibi olan bir belediye başkanıyım. Ekibimiz iyi olursa, sağlam çalışırsa ve vatandaşa karşı mahcup olmazsak biz de dallarımızla birlikte gürlüyoruz'dedi.

Etkinlik, çocukların hediyelerini almasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Dilek ağacı projesi, küçük bir isteğin bile büyük bir mutluluğa dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi.