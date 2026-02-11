Mersin'de Kızılay'ın 'Okulumda 'Kan'panya Var' projesi kapsamında kurulan kan bağışı çadırına itfaiye erleri de destek verdi. Okul bahçesinde kan bağışında bulunan itfaiyeciler, öğrenciler tarafından alkışlandı.

Mersin'de Kızılay tarafından Türk Telekom İlkokulu'nda 'Okulumda 'Kan'panya Var' projesi kapsamında kan bağışı çadırı kuruldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya en yoğun katılımı Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Akdeniz Grup Amirliği'nde görevli itfaiye erleri sağladı.

Veliler, öğretmenler ve farklı meslek gruplarından vatandaşların da destek verdiği etkinlikte çok sayıda itfaiye eri sıraya girerek kan bağışında bulundu. Görevleri gereği hayat kurtaran itfaiyeciler, bu kez kan vererek örnek bir dayanışma sergiledi.

'Bir ünite kan bir hayat demektir'

Kan bağışında bulunan itfaiye erlerini öğrenciler alkışlarla karşıladı. Kampanyaya destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Akdeniz Grup Amirliği'nde görevli itfaiye amiri Mehmet Atılgan, 'Biz itfaiyeciler olarak görevimiz sadece yangınlara müdahale etmek değil, hayat kurtarmaktır. Bugün de Kızılay'a kan vererek bir hayata umut olmak istedik. Çünkü kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Herkesi bu dayanışmaya davet ediyorum. Unutmayalım, bir ünite kan bir hayat demektir' ifadelerini kullandı.