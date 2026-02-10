Mersin'de otobanda araba yarışına gelenlere polis baskın yaptı, 14 sürücüye toplam 407 bin 491 TL para cezası kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, bazı sürücülerin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yarış yapacaklarını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden polis, yarış yapmak için hazırlanan 4 araç ile yarışı izlemeye gelen 10 otomobilin sürücüsünü yakaladı. Yakalananlardan yarışa karışan 4 sürücünün aracı trafikten men edildi, 167 bin 961 TL ceza kesildi. Yarışı izlemeye gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 'Ekiplerimiz tarafından otobanda araba yarışı yapacak olan 4 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 167 bin 961 TL, yarışı seyretmek için gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL idari para cezası uygulanmıştır. 4 araç ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilmiştir' denildi.