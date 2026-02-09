Mersin Valisi Atilla Toros, ocak ayı asayiş verilerinde suç oranlarında belirgin düşüşler yaşandığını, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin sonuç verdiğini açıkladı. Vali Toros, 'Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 16 oranında belirgin bir düşüş elde edilmiştir' dedi.

Vali Toros, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, ocak ayı asayiş verilerini paylaştı. Suç ve suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Toros, kentte güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada etkin şekilde görev yaptığını söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 16 düşüş yaşandığını kaydeden Toros, kasten öldürmede yüzde 63, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 33, konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 31 oranında azalma sağlandığını belirtti. Bu kategoride aydınlatma oranının ise yüzde 99,7'ye ulaştığını ifade etti. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun tamamında düşüş yaşandığını aktaran Toros, bu alandaki gerilemenin yüzde 44, aydınlatma oranının ise yüzde 96 olduğunu bildirdi.

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarında da dikkat çekici düşüşler olduğunu dile getiren Vali Toros, otodan hırsızlıkta yüzde 88, motosiklet hırsızlığında yüzde 73, oto hırsızlığında yüzde 60, evden hırsızlıkta yüzde 46, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 45 ve dolandırıcılıkta yüzde 37 oranında azalma sağlandığını söyledi.

Ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 659 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Toros, aranan kişi sayısının yüzde 45 oranında düşürüldüğünü kaydetti. Aynı dönemde 245 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, 179 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade eden Vali Toros, 6 operasyonda 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 63 şüpheliden 28'inin tutuklandığını bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 89 operasyonda 106 kişinin yakalandığını, 130 bin litre akaryakıt, 36 bin paket sigara, 32 bin elektronik sigara, 2,5 milyon makaron ve 1,5 ton tütün ele geçirildiğini açıklayan Toros, yaklaşık 5,1 milyon TL'lik vergi kaybının önlendiğini söyledi.

'Yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 121, uyuşturucu hap sayısında yüzde 141 artış sağlanmıştır'

Vali Toros, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin öncelikli güvenlik başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, gençlerin geleceğini tehdit eden bu yapılarla tavizsiz bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Toros, 'Bu yılın ocak ayında düzenlenen 148 operasyonda göz altına alınan 232 şahıstan 138'i tutuklanmış, 49'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon sayısı yüzde 87, gözaltı sayısı yüzde 80 ve tutuklanma sayısı ise yüzde 100 oranında artmıştır. Yapılan operasyonlarda 321 kilogram uyuşturucu madde ile 14 bin 151 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 121, uyuşturucu hap sayısında yüzde 141 artış sağlanmıştır. Bu veriler, uyuşturucu şebekelerine hareket alanı bırakmadığımızı, her sokağımızdan, her mahallemizden bu kirli yapıları kararlılıkla temizleme irademizi açıkça ortaya koymaktadır' ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede yalnızca operasyonel çalışmalara değil, toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine de büyük önem verildiğini belirten Vali Toros, 'Bununla birlikte kullanıcılık ve diğer alanlardaki 580 olayda 640 şahıs hakkında adli işlem tesis edilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelede yalnızca operasyonel başarıyı değil, toplumsal farkındalığı ve bilinçlenmeyi de esas alıyoruz. Bu anlayışla ocak ayında, geçtiğimiz yılın ocak ayına göre Narkoanne, NarkoYetişkin, Gençlik Modülü ve NarkoNokta faaliyetleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı yüzde 83 artarak 21 bine yükselmiştir' diye konuştu.

'NARVAS üzerinden 352 ihbar değerlendirilmiştir'

Vali Toros, uyuşturucuyla mücadelede teknolojik ve veriye dayalı sistemlerin etkin şekilde kullanıldığını ifade ederek, 'NARVAS, yani 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi' veriye dayalı, hedef odaklı ve doğrudan sonuç üreten bir analiz sistemidir. 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması üzerinden vatandaşlarımızdan gelen her ihbar anında analiz edilmekte, risk tespit edilen noktalara ekiplerimiz doğrudan müdahale etmektedir. Bu yılın ocak ayında NARVAS üzerinden 352 ihbar değerlendirilmiş, bu doğrultuda 117 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda narkotik suçlarından 124 şüpheli yakalanarak adalete teslim edilmiştir' şeklinde konuştu.

'Yapacağınız her ihbar, sahadaki gücümüze güç katmaktadır'

Vali Toros, uyuşturucu suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu. Toros, 'Uyuşturucuyla mücadele, güvenlik güçlerimizin kararlılığı kadar vatandaşımızın duyarlılığıyla güçlenir. Paylaşacağınız her bilgi, yapacağınız her ihbar, sahadaki gücümüze güç katmaktadır. Siz, bize ulaşın, biz gereğini yaparız' dedi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise suç unsuru tespit edilen bin 102 hesap veya kişi hakkında işlem yapıldığını ifade eden Toros, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik operasyonlarda 132 kişinin gözaltına alındığını, 74'ünün tutuklandığını bildirdi.

Trafik denetimlerine de değinen Toros, ocak ayında 525 bin araç, 37 bin motosiklet, 3 bin 849 ticari taksi ve bin 494 okul servisinin denetlendiğini, 4'ü ölümlü 582 kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 778 kişinin yaralandığını söyledi.

Vali Toros, ocak ayı asayiş verilerinin Mersin'de huzur ve güvenliğin korunması adına yürütülen kararlı mücadelenin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, 'Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak paylaştığımız ocak ayı verileri, Mersin'de huzur ve güven ortamının korunması adına kararlılıkla, titizlikle ve sonuç odaklı bir mücadelenin yürütüldüğünü açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Suça karşı verdiğimiz bu topyekün mücadelede gecesini gündüzüne katıp, büyük bir özveriyle görev yapan polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle tüm güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum. Mersin'imizin huzur iklimini bozmaya yeltenen her kişi ve yapı, görevini hukuk içerisinde, çelikten bir iradeyle yerine getiren güvenlik güçlerimizi karşısında bulacaktır' dedi.