Mersin'de düzenlenen 4. Nergis Şenliği, nergis kokuları ve renkli etkinlikler eşliğinde binlerce vatandaşı bir araya getirerek bahar havası yaşattı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Nergis Şenliği'ne katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bu şenlik mis kokuyor' sloganıyla Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi Kayrankuyu mevkiinde gerçekleştirilen şenlik, Mersinlilerin yanı sıra Adana ve Gaziantep gibi çevre iller ile Ankara ve Tokat gibi Türkiye'nin birçok farklı ilinden de vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli anlara sahne oldu.

Şenlik, Başkan Seçer ve Meral Seçer'in vatandaşlarla birlikte nergis hasadı yapmasıyla başladı. Hasadın ardından şenlik programı, birbirinden keyifli ve her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerle devam etti. Nergis çiçeğinden taç yapma yarışması ve bando eşliğinde gerçekleşen nergis kostümlü geçiş, alana renk kattı. Belediye Kent Orkestrasının seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri, nergis kokusunun yayıldığı şenlik alanında yankılanarak katılımcılara bahar havası yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun sahne aldığı yöresel dans gösterileri ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

'Kırsaldan kalkınacağız, doğduğumuz yerde doyacağız'

Şenlikte yaptığı konuşmasına Mersinli hemşerileri ve Türkiye'nin birçok yerinden gelen vatandaşlara mis kokulu Nergis Şenliği'nde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Başkan Seçer, dünyada en önemli şeyin kardeşlik, sevgi ve saygı olduğunu söyledi.Seçer, vatandaşlara en güzel hizmetleri sunmak için gece-gündüz demeden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda çalışmaya devam ettiklerini belirterek 'Çocuğumuza, ailemize, gelecek kuşaklara bizim üzerimizden bir utanç bırakmamak için insan, millet ve Türkiye sevgimizle gece-gündüz çalışıyoruz' dedi.

Pirömerli ve çevre mahallelerde nergis üretiminin vatandaşlar tarafından devam ettiğini ve belediye olarak bu üretime katkılar sunduklarını anlatan Seçer, 'Atatürk, 'Köylü milletin efendisidir' demiş. Çünkü köylü üretiyor. Amacımız, kadın ayakta kalsın, çoluğunun çocuğunun rızkına katkı sunsun, el emeği ekonomik değere dönsün. Biz kırsaldan kalkınacağız, doğduğumuz yerde doyacağız. Öyle yaparsak gelişmeyen hiçbir bölgemiz kalmaz. Gelişmiş bölge, az gelişmiş bölge, çok gelişmiş bölge olmaz. Her taraf gelişir, kalkınır, o zaman herkes şehre inme ihtiyacı duymaz. Çünkü doğduğu yerde işi vardır, emek ediyordur, para kazanıyordur. Çocuklarının eğitimi, evinin geçimi için bir işi vardır. Bunun için göreve geldiğimiz 7 yıldan bu yana, 'tarım, kadın, kadın emeği, insanların üretimi' diyoruz' ifadelerini kullandı.