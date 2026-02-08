Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yaya ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) devreye aldı. Mezitli ilçesi Babil Kavşağından Mersin Limanına kadar uzanan sahil bandı, yerleştirilen 20 kamera ile 7 gün 24 saat izleniyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde 1 Ocak 2026 tarihinde hayata geçirilen sistemle, yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıt kullanımı anlık olarak tespit ediliyor. İhlal yaptığı belirlenen sürücülere 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanırken, cezanın bir ay içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Kamera görüntülerinin, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) kurulan sistem odasından takip edildiği bildirildi.

'Motorlu araçların geçişini engellemek için kurduk'

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Denetleme Zabıta Şube Müdürü Zülküf Aktürk, motorlu araçların sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarından geçişini engellemek amacıyla sistemi kurduklarını söyledi. Aktürk, 'Babil Kavşağından Mersin Limanına kadar denetimlerimiz 20 kamera ile 1 Ocak 2026 itibarıyla başladı. İhlal yaptığı tespit edilen motorlu araç sürücülerine, Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 25. maddesine göre işlem yapıyoruz. SCADA sistem odamızda personelimiz 7/24 çalışıyor. Elektronik olarak düşen plakaları teyit ettikten sonra cezai işlemi posta yoluyla vatandaşa gönderiyoruz' dedi.

Sahilde yayalar ve bisiklet sürücüleri için ayrılan yolların motorlu araçlara kapalı olduğunu hatırlatan Aktürk, uygulamanın vatandaşların daha güvenli ve konforlu alanlarda hareket etmesini sağlamak amacıyla başlatıldığını ifade etti.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Vatandaşlardan Doğan Köksal, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, 'Yayaların rahat yürüyebilmesi için kamera sistemleri çok iyi oldu. Bazen çocuğumuzla yürürken korkuyoruz. Cezalar caydırıcı olacaktır' diye konuştu.

Sahilde sık sık yürüyüş yaptığını söyleyen Rauf Kaban ise 'Zaman zaman arkamızdan hızla gelen motorlardan korkuyoruz. Bu çalışma bizim için çok önemli' ifadelerini kullandı.

Fatoş Azbulunur da sistem sayesinde sahilin daha güvenli olacağını belirterek, 'Ben erken saatlerde yürüyüşe çıkıyorum. Bir kadın olarak tedirgin oluyordum. Motorlar çok hızlı geçiyordu. Bu sistem çok iyi oldu' dedi.