Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 2 gündür devam eden yağışlı havanın etkisiyle toprak kayması yaşanan yolda 2 metrelik çukur oluştu.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Mersin'de yağışlı hava 2 gündür aralıklarla etkili oluyor. Tarsus ile Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar ile Çayırekinliği arasında kalan yolda toprak kayması yaşanarak, 2 metrelik çukur oluştu. Karayolları ekipleri tarafından yolda önlem alındı. İlçe jandarma trafik ekiplerinin ise çökmenin olduğu bölgede sürücüleri uyararak, kontrollü ve yavaş gitmeleri konusunda yönlendirme yaptığı öğrenildi.