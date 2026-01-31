Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki dün yaşanan sel nedeniyle derede bulunan yaya köprüsü yıkılırken, su basan alanlar dron ile görüntülendi. Bölgede ekiplerin temizlik ve su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Mersin'de dün etkili olan kuvvetli yağışların ardından kent genelinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bazı bölgelerde dere yataklarının taşmasıyla oluşan su birikintileri ve çamur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışların durmasının ardından su tahliyesi ve temizlik çalışmaları hızla başlatıldı. Sel ve taşkınların ardından sahaya çıkan ekipler, suyun tahliyesinin yanı sıra çamur, atık ve sürüklenen malzemelerin temizlenmesi için geniş çaplı çalışma yürüttü. Mezitli ilçesinde ise Tece Mahallesi'nden geçen derede bulunan yaya köprüsü selin etkisiyle yıkıldı. Sel sonrası yıkılan köprü ile su basan siteler dronla görüntülendi. Bölgede ekipler temizlik çalışmalarını sürdürürken, bazı vatandaşların akıntıyla sahile sürüklenen odunları topladığı görüldü. Bölgede sel sırasında bazı araçların suya kapıldığı noktada da temizlik ve güvenlik çalışmalarının devam ediyor.

'Kamerayı açtım tam o sırada köprü yıkıldı'

Tece Deresi'ndeki köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlardan Barış Çeker, 'Dün kızımla sahile yürüyüş yapmaya geldik. Dereden şiddetli su aktığını gördük. O sırada derenin taşacağını anladım ve görevlileri aradım. Daha sonra büyük ağaç kütükleri köprüye dayandığı için köprüden demir sesleri gelmeye başladı. Ben de kamerayı açtım tam o sırada köprü yıkıldı. Yıkılması iyi oldu, çünkü yıkılmadan yarım saat önce yandaki 3 siteyi çok şiddetli su bastı. Köprü yıkılmasaydı daha büyük bir felaket olabilirdi. Köprü yıkılınca derenin ağzı açıldı ve su denize akmaya devam etti' diye konuştu.