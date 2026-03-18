Bitlis merkeze bağlı Ayrancılar köyü yolunda meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yağışların ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları köy yoluna düşerek ulaşımı kısa süreliğine durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Saatler süren çalışmanın ardından köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgede muhtemel yeni heyelan riskine karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.