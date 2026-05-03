Tokat'ta etkili olan sağanak sonrası birçok akarsuyun taşması sonucu trafikte aksamalar yaşandı. Tokat-Sivas kara yolu da yaşanan taşkın nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı.

Tokat'ta sabah saatlerinden bu yana aralıklarla süren yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde etkili olan yağışla birlikte birçok akarsuda taşkın yaşandı. Akarsuyun taşması ile sürüklenen taşlar Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkiini trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenliği sağladığı yolda kaya ve taş parçaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü personellerince temizlendi. Temizleme çalışmalarının tamamlandığı yol, tekrar trafiğe açıldı.

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürdüğü kentte sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.