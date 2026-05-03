Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği cami minaresi yıkılırken, çevrede vatandaşların olmaması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Saat 20.25 sularında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet etmesi sonucu minare yıkılırken, caminin etrafında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Yıldırımın caminin minaresine isabet ettiğini fark eden vatandaşlar, durumu AFAD, itfaiye ve AKSA Fırat Elektrik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yıldırımın isabet ettiği Sürsürü Camii'ne gelerek, çalışma yapan görevlilerden bilgi aldı.