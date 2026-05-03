Afyonkarahisar'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekiplerinin müdahalesinin ardından ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış sırasında Afyonkarahisar'ı Eskişehir'e bağlayan kara yolunu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Etrafın beyaza büründüğü kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bölgeye gelen Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri de bölgede kaza riskine karşı önlem alarak, sürücülere uyarılarda bulundu.

Kar yağışından bir başka olumsuz etkilenen bölge ise Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu oldu. Yağıştan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bu bölgede de Karayolları ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Karayolları ile jandarma ve polis ekiplerinin kara yollarının açık kalması için başlattığı çalışmaların sürdüğü belirtildi.