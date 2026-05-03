Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir kartalın avladığı domuz yavrusu ile havalandığı anlar kameraya yansıdı.

Şenoba kırsalında küçükbaş hayvanlarını otlatan bir çoban, gökyüzünde süzülen kartalın ani dalışıyla neye uğradığını şaşırdı. Çalılıkların arasında hareket eden domuz yavrusunu hedef alan yırtıcı kuş, saniyeler içinde avını etkisiz hale getirerek güçlü pençeleriyle kavradı. Kartalın domuz yavrusu ile birlikte havalandığı anlar, çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler belgesel sahnelerini aratmadı.