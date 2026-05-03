Burdur'un yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, yollar beyaz örtü ile kaplandı.

Son haftalarda Burdur genelinde hava sıcaklıkları artarken, yüksek kesimlerde kar ve dolu sürprizi yaşandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün için Burdur şehir merkezi ile ilçelerinde yağış ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunurken, öğlen saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağmur etkisini gösterdi. Burdur'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olurken, merkeze bağlı Başmakçı köyü çevresindeki yoğun kar yağışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle yollar beyaza büründü.