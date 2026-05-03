Antalya'nın yüksek kesimlerinde mayıs ayı olmasına rağmen kar ve dolu yağışı etkili oldu. Çubukbeli'nde dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü.

Mayıs ayı ile birlikte yurt genelinde havalar ısınmaya başlarken Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve dolu sürprizi yaşandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün için Antalya şehir merkezi ile ilçelerinde yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı yaparken, öğlen satlerinden itibaren rüzgar etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezinde şiddetli rüzgar etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar ve dolu sürprizi yaşandı.

Dolu yağışı etkili oldu

Antalya'nın Kortukeli ilçesi yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, kenti Burdur ve diğer illere bağlayan Çubukbeli mevkiinde ise dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle yol beyaza örtüyle büründü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda araçların kontrollü ilerlediği, bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Görüş mesafesinin de yer yer düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.