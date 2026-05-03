İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın giderek büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.