Antalya'da kilometrelerce ters yönde ilerleyen Fiat Tofaş aracın sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde bir araç kazayı kıl payı atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi Çubukbeli mevkiinde şiddetli yağış ve dolunun etkili olduğu bölgede plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş otomobil kilometrelerce ters yönde ilerledi. Adeta ölüme davetiye çıkartan sürücünün trafik kurallarını hiçe sayan davranışı nedeniyle normal güzergahında ilerleyen diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Araç kamerasına da yansıyan görüntülerde bir araç sürücüsü, ters yönden gelen Tofaş ile kafa kafaya çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.