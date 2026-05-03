Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.F.K. idaresindeki 34 MSZ 694 plakalı otomobil yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sonucu yoldan çıkarak demir kapıya çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.F.K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan O.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.