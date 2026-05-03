Amasya'da aşırı yağışlar sonucu bir köyde ahır yıkıldı. Duvarlarında çatlaklar oluşan ahırı bir gün önceden boşaltan kadın çiftçi, hayvanlarını kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gündür yağışların etkili olduğu Amasya'nın Yağcıabcal köyüne bağlı Erikli mezrasında Aslıcan Canikli'ye ait ahır çöktü. Duvarlarındaki çatlakları fark ederek dün ahırı boşaltan evli ve 2 çocuk annesi Canikli, hayvanlarının zarar görmesini engelledi. Durumu AFAD ve jandarmaya bildirdiklerini belirten Yağcıabcal köyünün muhtarı Umut Canbolat, çiftçiye gereken yardımı sağlamaya çalışacaklarını açıkladı.