Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatsa-Kumru kara yolunun 19'uncu kilometresindeki İslamdağ Mahallesi mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Yapılacak olan temizlik çalışmalarının ardından karayolunun yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.