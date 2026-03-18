Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Örgülü köy yoluna düşen çığ, ulaşımı bir süreliğine aksattı.
Bölgeye sevk edilen Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çalışma başlatarak çığ nedeniyle kapanan yolu temizledi. Ekiplerin aralıksız süren çalışması sonucu Örgülü köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında Hizan ilçesine bağlı Karlıtepe köy yolunda da çalışma yürüten ekipler, yolu temizleyerek vatandaşların ulaşımını yeniden sağladı.
Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin, kırsal bölgelerde kar ve çığ nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
