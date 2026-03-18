HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki Eski Sinema Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle taksi şoförü ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan olaya müdahale eden polislerden biri başına isabet eden cam parçalarıyla yaralandı. Kavgayı ayırmak isterken darp edilen bir vatandaş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şoföre ait aracın camlarında hasar oluştu.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.