Kütahya'da havaların ısınmasıyla birlikte doğa uyanmaya başladı. Kentte özellikle Hıdırlık ve Hisar bölgelerinin eteklerinde bulunan badem ağaçları çiçek açarak ilginç görüntüler oluşturdu.

Açan badem çiçekleri sadece görsel şölen sunmakla kalmadı, aynı zamanda arıların da ilgisini çekti. Bölgede bal toplamaya başlayan arılar, baharın gelişini adeta müjdeledi.

Vatandaşlardan Melih Algın, kış mevsiminin ardından gelen güneşli havaların badem ağaçlarını canlandırdığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl kışın ılıman geçmesi nedeniyle ağaçların Mart ayı başında çiçek açtığını hatırlatan Algın, bu yıl ise kışın sert geçmesi nedeniyle çiçeklerin daha geç açtığını belirtti.

Algın, 'Bu yıl kış ayları oldukça soğuk geçti. Bu sebeple badem ağaçlarının çiçekleri yeni yeni uyanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl dondan dolayı çiçekler dökülmüştü. Bu yıl çiçeklerin zamanında açması, bol mahsulün habercisi gibi görünüyor' dedi.