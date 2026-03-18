Tokat'ta bir vatandaş, bahçesi olmayınca geliştirdiği sıra dışı yöntemle evinin duvarında soğan yetiştiriyor.

Tokat'ta bahçesi olmadığı için çözümü evin duvarında bulan 62 yaşındaki Selahattin Demirkan, plastik su bidonlarını saksıya çevirerek sıra dışı bir üretim yöntemi geliştirdi. Kent merkezi Oğulbey Mahallesi Name Sokak'ta yaşayan Demirkan, yaklaşık 10 yıl önce başladığı uygulamayla evinin dış cephesini adeta dikey bahçeye dönüştürdü. Toprak doldurduğu bidonları duvara asarak yeşil soğan yetiştiren Demirkan, hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de komşularına ücretsiz dağıtım yapıyor. Ancak zaman zaman mahalledeki çocukların soğanları koparması üzerine ilginç bir önlem alan Demirkan, duvarlara uyarı yazıları asarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

'Bahçemiz olmadığı için su bidonlarına soğan ekiyorum'

Yaklaşık 48 yıldır Oğulbey Mahallesinde oturduğunu söyleyen Selahattin Demirkan; '10 senedir soğan dikiyorum. Komşulara da hayrıma dağıtıyorum. Bahçemiz olmadığı için su bidonlarına soğan ekerek yetiştiriyoruz. Bazen çocuklar yolup kaçıyor. Biz de o yüzden yazı yazarak duvara astım. Belki yazıyı okuyup korkarlar diye. Ben de ayağımdan rahatsız olduğum için gece saatlere kadar gözetliyorum. Gece de eve girip pencereden bakıyorum. Bahçem olmadığı için bende bidona toprak koyarak soğan ektim ve evimin duvarına astım' dedi.