Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı tamamlanan Merkez Çarşı Cami, 19 Mart Perşembe günü düzenlenecek törenle kapılarını açıyor.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 2023 yılının Haziran ayında yapımına başlanan Merkez Çarşı Camisinde çalışmalar tamamlandı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan cami, 19 Mart 2026 Perşembe günü (Arefe) saat 12.00'de düzenlenecek törenle ibadete açılacak. Beyağaç'ın manevi hayatına önemli katkı sağlaması beklenen cami, titizlikle yürütülen inşa sürecinin ardından cemaatle buluşmaya hazırlanıyor. İlçe merkezinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Merkez Çarşı Camii, estetik yapısı ve mimari detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Beyağaç Belediyesi ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen caminin açılış programına Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün tüm vatandaşlar davet edildi.