23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Merkezefendi'de bu yıl da dolu dolu etkinliklerle kutlanacak. Merkezefendi Belediyesi, bayram coşkusunu sanatla buluşturmak amacıyla 23-30 Nisan tarihleri arasında 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ni düzenliyor.

Kültüre ve sanata her zaman katkı sağlayan Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi bünyesinde 2020 yılında kurulan ve bugüne kadar oynadığı yüzlerce oyun ile Denizlililerin beğenisi kazanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu da etkinliklerini sürdürüyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun öncülüğünde 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali düzenlenecek. Festivalde 5 yabancı 9 yerli tiyatro ekibi sahne alacak.

Şehirdeki çocukların ve gençlerin tiyatro ile bağ kurmaları sağlamak, katkılarıyla tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, Farklı ülke insanlarını ve kültürlerini Merkezefendi'yle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek festival 23 Nisan Perşembe günü Merkezefendi Belediyesi önünden gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. İlk oyun İtalya'dan gelen Luigi Ciotta ekibinin oynayacağı 'Everything in a case' isimli oyunu saat 16.00'da Çınar Meydanı'nda oynanacak.

Festivalde yer alacak oyunlar için toplu rezervasyonlar 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilirken, bireysel katılım sağlamak isteyen vatandaşlar ise belediyenin resmi internet sitesi üzerinden rezervasyon oluşturabilecek.

'23 Nisan coşkusunu sanatla buluşturuyoruz'

Merkezefendi'de 23 Nisan'ın sanatla iç içe kutlanacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Merkezefendi'mizde coşkuyla kutlayacağız. 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalimizde çeşitli illerimizden ve dünyanın farklı ülkekerinden; İtalya, İspanya, Ukrayna, Özbekistan ve Bulgaristan'dan gelecek tiyatro ekipleri ile bayram sevincimizi sanatla buluşturacağız. Şehrimizin birçok yerinde, birbirinden güzel oyunların sergileneceği festivalimize hepinizi davet ediyorum' dedi.

1 Hafta sürecek festivalin program akışı belli oldu

24 Nisan Cuma günü İspanya'dan gelen El Cruce ekibi 'Punto y coma' isimli oyunu iki seans olmak üzere 10.30'da ve 13.30 saatlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, Özbekistan'dan gelen Kashkadarya R.S.Puppet Theater ekibi 'Merhaba Gölgem' isimli oyununu saat 11.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre Kültür Merkezi'nde oynanacak, Uludağ Üniversitesi GSF ekibi ise 'Hamlet' isimli tiyatro oyunu saat 15.00'te Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, İtalya'dan gelen Silence Teatro isimli ekip 'White Signs' isimli oyunu ise 17.00'de İncilipınar Parkı'nda oynanacak ve yine İtalya'dan gelen Luigi Ciotta isimli tiyatro ekibi 'Everyting in a case' oyununu 17.00'de Merkezefendi Kadın Yaşam Merkezi'nde oynayacak.

25 Nisan Cumartesi günü ise, Alaşehir Belediye Tiyatrosu 'Bremen Mızıkacıları' isimli oyunu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 13.30'da oynanacak, Özbekistan'dan gelen Kashkadarya R.S.Puppet Theater ekibi 'Merhaba Gölgem' isimli oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 14.30'da oynanacak, İtalya'dan gelen Luigi Ciotta isimli tiyatro ekibi 'Everyting in a case' oyunu saat 15.00'te Merkezefendi Sokak Lezzetleri'nde oynanacak, Kırşehir Şehir Tiyatrosu 'Polly'nin Maceraları' isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da oynanacak, İtalya'dan gelen Silence Teatro isimli ekip 'White Signs' isimli oyunu ise 17.00'de Bayramyeri Meydanı'nda oynayacak.

26 Nisan Pazar günü ise, Ukrayna'dan gelecek olan Odesa A.R. Puppet Theatre isimli tiyatro ekibi 'Golden Chicken' isimli oyunu iki seans olmak üzere 13.30 ve 15.00'te Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, Çağla Yağmur Doğan'ın 'Gizemli Etek' isimli oyunu ise saat 13.00 ve 15.00'te Merkez Kütüphane'de oynanacak, Bulgaristan'dan gelen State Puppet Theater Sliven ekibi 'The Tale Of The Fairy and The Little Teeth' isimli oyunu saat 16.00'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, S.O.S ekibi ise 'Sosyal Clown Gösterisi' isimli tiyatro oyunu 17.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi önünde oynayacak.

27 Nisan Pazartesi günü ise, İnspera Çocuk Tiyatrosu ekibinin 'Dünyanın Göbeğine Yolculuk' isimli oyunu 10.30 ve 13.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, Ukrayna'dan gelecek olan Odesa A.R. Puppet Theatre isimli tiyatro ekibi 'The Lie' isimli gençlik oyunu 14.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, S.O.S ekibi ise 'Sosyal Clown Gösterisi' isimli tiyatro oyunu 15.30 Meska Amfi Park'ta oynayacak.

28 Nisan Salı günü ise, Tunart ekibi 'Alice Harikalar Diyarında' isimli tiyatro oyunu 10.30 ve 13.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, Bulgaristan'dan gelen State Puppet Theater Sliven ekibi 'The Tale Of The Fairy and The Little Teeth' isimli oyunu saat 13.30'da Merkez Kütüphane'de oynanacak, Ukrayna'dan gelecek olan Odesa A.R. Puppet Theatre isimli tiyatro ekibi 'Ivasyk Telesky' isimli oyunu saat 14.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynayacak.

29 Nisan Çarşamba günü ise, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi 'Rüzgarda Savrulan Yapraklar' isimli oyunu 10.30'da Merkez Kütüphane'de oynanacak, Bulgaristan'dan gelen State Puppet Theater Sliven ekibi 'The Tale Of The Fairy and The Little Teeth' isimli oyunu saat 13.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynayacak.

30 Nisan Perşembe günü ise, 6 sahne ekibi 'Tina'nın Başı Kitaplarla Dertte' isimli oyunu 10.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, Merkezefendi Kent Tiyatrosu ekibinin 'Bavulbaz' isimli oyunu ise 13.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak.