Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ters yönden gelen otomobil sürücüsü trafiği birbirine kattı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücü kadına idari para cezası kesildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Acıpayam Bulvarı üzerinde otomobil sürücüsü trafiği birbirine kattı. O anları kayda alan vatandaşlar ise, 'Ters şeritte araç, ablam ne yapıyorsun ters şeritte ablam' diye tepki gösterdi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yapılan incelemelerin ardından henüz plakası bilinmeyen bir otomobilin trafiğin yoğun olduğu bir güzergahta ters yönde seyrederek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını tespit etti.

Yapılan tespitlerin sonucunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-İ maddesi kapsamında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.